14 Июнь 2020 2020-06-14T05:03:07+03:00

Погода на Ямале 14 июня: пасмурно, небольшой дождь и ветрено Фото: pixabay.com

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В воскресенье, 14 июня, по прогнозам метеорологов, в Салехарде +8 градусов, пасмурно, ветер северо-западный 9 м/с.

В Ноябрьске + 11 градусов, переменная облачность, дождь, ветер северо-западный 10 м/с.

В Новом Уренгое +1 градусов, облачно, ветер северо-западный 12 м/с.

В Надыме +8 градусов, пасмурно, ветер северо-западный 8 м/с, порывы до 18 м/с.

В Губкинском +11 градусов, дождь, ветер северо-западный 12 м/с, порывы до 22 м/с.

В Тарко-Сале +12 градусов, пасмурно, в первой половине дня - дождь, ветер северо-западный 10 м/с, порывы до 20 м/с.

В Муравленко +10 градусов, облачно, во второй половине дня – небольшой дождь. Ветер северо-западный 10 м/с.

В Лабытнанги +8 градусов, облачно, ветер северо-западный 9 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU