Лже-сотрудник банка получил от доверчивой жительницы Губкинского более 20 тысяч рублей
В дежурную часть губкинской полиции обратилась жительница города с заявлением о краже денег. Все началось со звонка с неизвестного номера.
Собеседник представился работником банка и сообщил, что с банковской карты женщины была произведена попытка перевода денежных средств на другой счет. Мошенник ввел доверчивую северянку в заблуждение, вынудив назвать реквизиты карты и коды безопасности, поступившие на сотовый телефон.
– После того как потерпевшая все выполнила, с ее счета списалось более 24 тысяч рублей, – уточнили в пресс-службе управления МВД по Ямалу.
В ведомстве также добавили, что по данному факту следственным отделением возбуждено уголовное дело. Проводится проверка, устанавливаются лица, причастные к совершению преступления.
ИСТОЧНИК KP.RU