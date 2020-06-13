2020-06-13T10:31:59+03:00
Происшествия

Лже-сотрудник банка получил от доверчивой жительницы Губкинского более 20 тысяч рублей

По факту кражи возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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Лже-сотрудник банка получил от доверчивой жительницы Губкинского более 20 тысяч рублей.Лже-сотрудник банка получил от доверчивой жительницы Губкинского более 20 тысяч рублей.Фото: Ольга Крыльцова
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В дежурную часть губкинской полиции обратилась жительница города с заявлением о краже денег. Все началось со звонка с неизвестного номера.

Собеседник представился работником банка и сообщил, что с банковской карты женщины была произведена попытка перевода денежных средств на другой счет. Мошенник ввел доверчивую северянку в заблуждение, вынудив назвать реквизиты карты и коды безопасности, поступившие на сотовый телефон.

– После того как потерпевшая все выполнила, с ее счета списалось более 24 тысяч рублей, – уточнили в пресс-службе управления МВД по Ямалу.

В ведомстве также добавили, что по данному факту следственным отделением возбуждено уголовное дело. Проводится проверка, устанавливаются лица, причастные к совершению преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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