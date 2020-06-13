2020-06-13T06:02:35+03:00
Общество

Погода на Ямале 13 июня: сильные дожди и похолодание

Температура воздуха +5 ... +7 градусов
Вадим Бегун
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На Ямале ожидаются сильные дожди и похолодание. Фото - pixabay.com.На Ямале ожидаются сильные дожди и похолодание. Фото - pixabay.com.
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В субботу, 11 июня, по прогнозам метеорологов, в Салехарде +5, +9 градусов, пасмурно, дождь, ветер северо-восточный 7 – 9 м/с.

В Ноябрьске + 6 градусов, пасмурно, с утра до обеда ожидается сильный дождь, ветер северный 9 м/с.

В Новом Уренгое +8 градусов, переменная облачность, с обеда до вечера – небольшой дождь, ветер северо-восточный 9 м/с.

В Надыме +6, +11 градусов, пасмурно и дождливо – в течение дня, ветер переменный 7 м/с.

В Губкинском +6 градусов, пасмурно, сильный дождь, ветер северный 9 м/с.

В Тарко-Сале +7 градусов, пасмурно, сильный дождь, ветер северо-восточный 7 м/с.

В Муравленко +6 градусов, облачно, сильный дождь. Ветер северный 8 м/с.

В Лабытнанги +5 градусов, пасмурно, дождь, ветер северный 8 м/с.

13 июня почитается память мученика Ермия. В народе Ермия называли Распрягальником. Это был обрядовый народный праздник. Считалось, что в этот день следует окончить сев. Наши предки прислушивались к кукушке, если она в этот день кукует - хорошая погода будет. Также обращали внимание на росу - чем обильнее она вечером, тем назавтра жарче. С этого времени зацветают розы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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