2020-06-15T08:50:42+03:00
Общество

Иван Косториз проинспектировал стройплощадки в Коротчаево

Глава Нового Уренгоя оценил темпы работ
Есен Абилькенов
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Глава Нового Уренгоя оценил темпы строительных работ. Фото newurengoy.ruГлава Нового Уренгоя оценил темпы строительных работ. Фото newurengoy.ru
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Глава Нового Уренгоя Иван Костогриз побывал на строительных площадках района Коротчаево и оценил темпы работ. Он осмотрел два новых многоквартирных дома на проспекте Мира на 83 и 139 квартир, которые строят ООО «ТАДК» и ООО «ЛенАр». Документы для заселения будущих жильцов уже на стадии подготовки.

Это жилье предназначается для тех, кто живет в ветхом и аварийном жилье. Стоит отметить, что программа переселения из ветхого жилья является одной из приоритетных в работе главы ЯНАО Дмитрия Артюхова. Люди могут сами познакомиться со своим будущим жильем перед переездом, оставить свои предложения и замечания подрядчикам, чтобы те могли внести какие-либо изменения перед сдачей объектов.

Как отметил Иван Костогриз, в районе новостроек необходимо соорудить удобные и современные детские игровые площадки и спортивные комплексы. То, что возводится сейчас, не будет отвечать требованиям жителей, считает глава города. Он поручил строителям проработать этот вопрос.

Также он побывал в районе жилого дома на улице Пушкинской, где будет 159 новых квартир Подрядчиком выступает ООО «Гор-Строй». Проект предполагает сдачу объекта в этом году. Еще один многоэтажный дом на 140 квартир строится поблизости, его должны сдать в 2021 году. Здесь же идет строительство детского сада на 240 мест. Ожидается, что объект будет готов к осени, когда в детсадах как раз набирают новые группы.

Еще один детский сад должен построить к концу этого года подрядчик ООО «УралСтройИнвест». Его вместимость также 240 мест. Эти дошкольные учреждения придут на смену старым деревянным детским садам, которым более 30 лет.

В целом, как отметил Иван Костогриз по итогам инспекции, район Коротчаево стремительно преображается. Ведется строительство бассейна у школы. В дальнейшем будет начато строительство крытого ледового корта. По поручению главы региона в районе также будет построена поликлиника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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