2020-06-11T16:00:03+03:00
Экономика

На Ямале решили существенно увеличить траты на дорожное строительство

Перед дорожниками стоят серьезные задачи
Анна Полякова
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На Ямале решили существенно увеличить траты на дорожное строительство Фото: правительство ЯНАОНа Ямале решили существенно увеличить траты на дорожное строительство Фото: правительство ЯНАО
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Ямальский парламент увеличит финансирование дорожного строительства. Бюджетные ассигнования дорожного фонда региона станет больше на 965,3 млн рублей за счет неиспользованных в 2019 году остатков дорожного фонда ЯНАО.

Как пояснил председатель Комитета по экономической политике, бюджету и финансам Виктор Казарин, 2020 год губернатор Дмитрий Артюхов объявил Годом дорог на Ямале. Перед дорожниками стоят серьезные задачи: это ремонт и строительство 400 километров дорог.

Развитие транспортной инфраструктуры чрезвычайно важная тема. Средства дорожного фонда автономного округа будут направлены на содержание, ремонт и капитальный ремонт дорог регионального и муниципального значения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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