11 Июнь 2020 2020-06-11T15:36:20+03:00

В Новом Уренгое все детские площадки обследуют после страшных находок Фото: vk.com

Один из игровых комплексов был обклеен лезвиями

Изменить размер текста: A A

В Новом Уренгое детские площадки обследуют на наличие опасных предметов. Поводом для проверок стало сообщение в соцсети о том, что один из игровых комплексов в городе недалеко от ТЦ «Лион» в микрорайоне Восточный обклеили лезвиями.

Бдительная родительница, обнаружив порез на одежде ребенка, пыталась выяснить причину его возникновения. Она и заметила, что чьей-то «заботливой рукой» были приклеены лезвия к поручням и прочим деталям детской площадки. Женщина удалила острые предметы, перед этим сфотографировав находку и разместив пост об этом в соцсети.

Прокурору поручено провести осмотр всех детских площадок, расположенных на территории города. К проверке будут привлечены сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, органов местного самоуправления, управляющих компаний, общественных организаций.

- В случае выявления игровых комплексов, представляющих угрозу для здоровья детей, принять незамедлительные меры к устранению нарушений, сообщает региональное ведомство.

ИСТОЧНИК KP.RU