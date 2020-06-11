2020-06-11T15:36:20+03:00
Общество

В Новом Уренгое все детские площадки обследуют после страшных находок

Один из игровых комплексов был обклеен лезвиями
Анна Полякова
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В Новом Уренгое все детские площадки обследуют после страшных находок Фото: vk.comВ Новом Уренгое все детские площадки обследуют после страшных находок Фото: vk.com
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В Новом Уренгое детские площадки обследуют на наличие опасных предметов. Поводом для проверок стало сообщение в соцсети о том, что один из игровых комплексов в городе недалеко от ТЦ «Лион» в микрорайоне Восточный обклеили лезвиями.

Бдительная родительница, обнаружив порез на одежде ребенка, пыталась выяснить причину его возникновения. Она и заметила, что чьей-то «заботливой рукой» были приклеены лезвия к поручням и прочим деталям детской площадки. Женщина удалила острые предметы, перед этим сфотографировав находку и разместив пост об этом в соцсети.

Прокурору поручено провести осмотр всех детских площадок, расположенных на территории города. К проверке будут привлечены сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, органов местного самоуправления, управляющих компаний, общественных организаций.

- В случае выявления игровых комплексов, представляющих угрозу для здоровья детей, принять незамедлительные меры к устранению нарушений, сообщает региональное ведомство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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