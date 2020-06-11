Назначена дата выборов депутатов Заксобрания ЯНАО
Парламентариев назовут в единый день голосования 13 сентября
Назначена дата выборов депутатов Заксобрания ЯНАО Фото: zsyanao.ru
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Ямальский парламент на внеочередном заседании, которое прошло 11 июня в режиме ВКС, назначил дату выборов депутатов Заксобрания ЯНАО седьмого созыва. Как отметил председатель Законодательного Собрания Ямала Сергей Ямкин, это процедурный момент.
В соответствии с ним назначение даты выборов должно произойти не ранее чем за 100 дней и не позднее, чем за 90 дней до дня голосования.
- В этом году единый день голосования пройдет 13 сентября. Замечу, что в 2015 году выборы депутатов шестого созыва также проходили 13 сентября, - подчеркнул спикер.
ИСТОЧНИК KP.RU