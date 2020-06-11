2020-06-11T15:06:39+03:00
Общество

Назначена дата выборов депутатов Заксобрания ЯНАО

Парламентариев назовут в единый день голосования 13 сентября
Анна Полякова
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Назначена дата выборов депутатов Заксобрания ЯНАО Фото: zsyanao.ruНазначена дата выборов депутатов Заксобрания ЯНАО Фото: zsyanao.ru
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Ямальский парламент на внеочередном заседании, которое прошло 11 июня в режиме ВКС, назначил дату выборов депутатов Заксобрания ЯНАО седьмого созыва. Как отметил председатель Законодательного Собрания Ямала Сергей Ямкин, это процедурный момент.

В соответствии с ним назначение даты выборов должно произойти не ранее чем за 100 дней и не позднее, чем за 90 дней до дня голосования.

- В этом году единый день голосования пройдет 13 сентября. Замечу, что в 2015 году выборы депутатов шестого созыва также проходили 13 сентября, - подчеркнул спикер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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