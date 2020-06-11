2020-06-11T14:55:21+03:00
Общество

Ямальцы присоединились к флешмобу «Флаги России»

В акции принять участие может любой желающий
Анна Полякова
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Ямальцы участвуют во флешмобе «Флаги России» Фото: salekhard.orgЯмальцы участвуют во флешмобе «Флаги России» Фото: salekhard.org
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Ямальцы поддержали флешмоб «Флаги России». В этом году один из главных праздников страны – День России - пройдёт в онлайн-формате, к этой дате приурочено большое количество акций. Так салехардцы уже украсили окна и балконы флагами России.

- Мы каждый год участвуем в празднике, но в этом году получилось так, что он будет проходить дистанционно. Мы решили создать праздничное настроение и украсить вместе с соседями свои окна, - рассказала руководитель общественного движения «Мы рядом» Мария Славина.

Волонтёры заранее проинформировали жильцов о том, что каждый может принять участие в этой акции, раздали российские флаги. Украсить окна можно и рисунками, картинками, надписями, посвящёнными нашей стране.

ИСТОЧНИК KP.RU

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