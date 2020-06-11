2020-06-11T14:28:25+03:00
Общество

Ямальские депутаты предлагают расширить права многодетных родителей

Существующая норма ставит в неравные условия семьи с детьми старше 12 лет
Анна Полякова
Поделиться:
Ямальские депутаты предлагают расширить права многодетных родителей Фото: pixabay.comЯмальские депутаты предлагают расширить права многодетных родителей Фото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Депутаты Заксобрания ЯНАО хотят дать многодетным родителям право брать отпуск в удобное для них время. Ямальцы предложили Госдуме внести поправки в Трудовой кодекс России. Инициатива нашла отклик у парламентариев порядка тридцати регионов. Пока же правом выбора могут воспользоваться только многодетные родители детей младше 12 лет.

- Мы предложили, чтобы право организовать отдых в удобное для себя время также получили многодетные семьи, воспитывающие детей до 18 лет, – отметил председатель окружного парламента Сергей Ямкин.

Один из инициаторов внесения поправок, депутат от «Единой России» Игорь Герелишин считает, что существующая норма ставит в неравные условия семьи с детьми старше 12 лет.

Законопроектом предлагается скорректировать порядок очередности предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков, предоставив приоритет работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до восемнадцати лет, до достижения младшим из детей четырнадцати лет, передает "ФедералПресс".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Новом Уренгое все детские площадки обследуют после страшных находок
Назначена дата выборов депутатов Заксобрания ЯНАО
Ямальцы присоединились к флешмобу «Флаги России»
Ямальские депутаты предлагают расширить права многодетных родителей
Потоп на улицах Салехарда устранили после вмешательства прокуратуры
В Салехарде за парковку на газоне грозит штраф до 350 тысяч рублей
Лжесотрудник банка лишил новоуренгойца 73 тысяч рублей
В Салехарде на новый учебный год сформировали группы в детсады
Пурпейские животноводы осваивают растениеводство
Ямальцам предлагают пройти гражданский экзамен
К благоустройству Нового Уренгоя приступили раньше запланированного
В Губкинском задержанный автомобилист «боднул» полицейского
На реке Таз открылся рыбоводный сезон
Салехардским волонтёрам выдали проездные билеты
Ямальские полицеские задержали подозреваемую в мошенничестве в соцсети
В Лабытнанги во время пандемии горожан отправляют на переобучение
В Муравленко байкер, упавший с мотоцикла, попал под грузовик
В Салехарде завершился отопительный сезон
Во время пожара в Лабытнанги пострадала девушка
Правила въезда в Новый Уренгой соблюдает большая часть приезжающих
Погода на Ямале 11 июня: пасмурно и дождливо