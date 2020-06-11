Ямальские депутаты предлагают расширить права многодетных родителей

11 Июнь 2020 2020-06-11T14:28:25+03:00

Существующая норма ставит в неравные условия семьи с детьми старше 12 лет

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Депутаты Заксобрания ЯНАО хотят дать многодетным родителям право брать отпуск в удобное для них время. Ямальцы предложили Госдуме внести поправки в Трудовой кодекс России. Инициатива нашла отклик у парламентариев порядка тридцати регионов. Пока же правом выбора могут воспользоваться только многодетные родители детей младше 12 лет.

- Мы предложили, чтобы право организовать отдых в удобное для себя время также получили многодетные семьи, воспитывающие детей до 18 лет, – отметил председатель окружного парламента Сергей Ямкин.

Один из инициаторов внесения поправок, депутат от «Единой России» Игорь Герелишин считает, что существующая норма ставит в неравные условия семьи с детьми старше 12 лет.

Законопроектом предлагается скорректировать порядок очередности предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков, предоставив приоритет работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до восемнадцати лет, до достижения младшим из детей четырнадцати лет, передает "ФедералПресс".

ИСТОЧНИК KP.RU