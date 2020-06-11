11 Июнь 2020 2020-06-11T14:03:04+03:00

Потоп на улицах Салехарда устранили после вмешательства прокуратуры Фото: epp.genproc.gov.ru

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Прокуратура Салехарда заставила власти города решить проблему с потопом на улицах города. Улицы Зои Космодемьянской, Подшибякина, Броднева, участок напротив автосервиса «Леон» на Объездной, улицы Береговой СНТ «Удача» буквально ушли под воду.

Причиной подтопления стало активное таяние снега, усугубили ситуацию особенности рельефа местности отдельных участков. Посыпались многочисленные жалобы жителей города о подтоплениях дорог и проездов к дворовым территориям сточными и ливневыми водами.

Как пояснили в прокуратуре ЯНАО, заключенные администрацией города с АО «Салехардэнерго» контракты на содержание автомобильных дорог общего пользования для организации надлежащего водоотведения оказались недостаточными мерами.

Прокуратура внесла представление главе города об устранении нарушений закона. Только после вмешательства прокуратуры власти города выявленные нарушения устранили.

ИСТОЧНИК KP.RU