2020-06-11T14:03:04+03:00
Общество

Потоп на улицах Салехарда устранили после вмешательства прокуратуры

Причиной ЧП стало активное таяние снега, усугубили ситуацию особенности рельефа
Анна Полякова
Поделиться:
Потоп на улицах Салехарда устранили после вмешательства прокуратуры Фото: epp.genproc.gov.ruПотоп на улицах Салехарда устранили после вмешательства прокуратуры Фото: epp.genproc.gov.ru
Изменить размер текста:

Прокуратура Салехарда заставила власти города решить проблему с потопом на улицах города. Улицы Зои Космодемьянской, Подшибякина, Броднева, участок напротив автосервиса «Леон» на Объездной, улицы Береговой СНТ «Удача» буквально ушли под воду.

Причиной подтопления стало активное таяние снега, усугубили ситуацию особенности рельефа местности отдельных участков. Посыпались многочисленные жалобы жителей города о подтоплениях дорог и проездов к дворовым территориям сточными и ливневыми водами.

Как пояснили в прокуратуре ЯНАО, заключенные администрацией города с АО «Салехардэнерго» контракты на содержание автомобильных дорог общего пользования для организации надлежащего водоотведения оказались недостаточными мерами.

Прокуратура внесла представление главе города об устранении нарушений закона. Только после вмешательства прокуратуры власти города выявленные нарушения устранили.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Новом Уренгое все детские площадки обследуют после страшных находок
Назначена дата выборов депутатов Заксобрания ЯНАО
Ямальцы присоединились к флешмобу «Флаги России»
Ямальские депутаты предлагают расширить права многодетных родителей
Потоп на улицах Салехарда устранили после вмешательства прокуратуры
В Салехарде за парковку на газоне грозит штраф до 350 тысяч рублей
Лжесотрудник банка лишил новоуренгойца 73 тысяч рублей
В Салехарде на новый учебный год сформировали группы в детсады
Пурпейские животноводы осваивают растениеводство
Ямальцам предлагают пройти гражданский экзамен
К благоустройству Нового Уренгоя приступили раньше запланированного
В Губкинском задержанный автомобилист «боднул» полицейского
На реке Таз открылся рыбоводный сезон
Салехардским волонтёрам выдали проездные билеты
Ямальские полицеские задержали подозреваемую в мошенничестве в соцсети
В Лабытнанги во время пандемии горожан отправляют на переобучение
В Муравленко байкер, упавший с мотоцикла, попал под грузовик
В Салехарде завершился отопительный сезон
Во время пожара в Лабытнанги пострадала девушка
Правила въезда в Новый Уренгой соблюдает большая часть приезжающих
Погода на Ямале 11 июня: пасмурно и дождливо