11 Июнь 2020 2020-06-11T13:33:38+03:00

В Салехарде за парковку на газоне грозит штраф до 350 тысяч рублей Фото: salekhard.org

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В Салехарде специалисты администрации провели рейд по выявлению автомобилей, припаркованных на территориях зелёных насаждений. В результате выявлено три нарушения, по номеру автомобиля установят данные собственников транспорта, в отношении которых составят протокол об административном правонарушении. Административное дело направляется в административную комиссию в городе Салехарде, для рассмотрения по существу.

По закону за первое нарушение штраф для физического лица – от 2000 тысяч. Однако если закон игнорируется уже не единожды, раскошелиться придется серьезнее. Максимальный штраф предусмотрен для юридических лиц, он составляет до 350 000 рублей.

Как отметил начальник отдела правового обеспечения Виталий Захарчук, жители стали реже парковать свои автомобили на зелёных насаждениях. Рейды будут продолжены, ещё параллельно такие мероприятия проводят сотрудники полиции. 18 июня запланирована очередная административная комиссия, где будут рассматривать нарушения, выявленные ранее (43 административных дела), сообщает администрация города.

ИСТОЧНИК KP.RU