2020-06-11T13:33:38+03:00
Общество

В Салехарде за парковку на газоне грозит штраф до 350 тысяч рублей

Жители стали реже оставлять свои автомобили на зелёных насаждениях
Анна Полякова
Поделиться:
В Салехарде за парковку на газоне грозит штраф до 350 тысяч рублей Фото: salekhard.orgВ Салехарде за парковку на газоне грозит штраф до 350 тысяч рублей Фото: salekhard.org
Изменить размер текста:

В Салехарде специалисты администрации провели рейд по выявлению автомобилей, припаркованных на территориях зелёных насаждений. В результате выявлено три нарушения, по номеру автомобиля установят данные собственников транспорта, в отношении которых составят протокол об административном правонарушении. Административное дело направляется в административную комиссию в городе Салехарде, для рассмотрения по существу.

По закону за первое нарушение штраф для физического лица – от 2000 тысяч. Однако если закон игнорируется уже не единожды, раскошелиться придется серьезнее. Максимальный штраф предусмотрен для юридических лиц, он составляет до 350 000 рублей.

Как отметил начальник отдела правового обеспечения Виталий Захарчук, жители стали реже парковать свои автомобили на зелёных насаждениях. Рейды будут продолжены, ещё параллельно такие мероприятия проводят сотрудники полиции. 18 июня запланирована очередная административная комиссия, где будут рассматривать нарушения, выявленные ранее (43 административных дела), сообщает администрация города.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Новом Уренгое все детские площадки обследуют после страшных находок
Назначена дата выборов депутатов Заксобрания ЯНАО
Ямальцы присоединились к флешмобу «Флаги России»
Ямальские депутаты предлагают расширить права многодетных родителей
Потоп на улицах Салехарда устранили после вмешательства прокуратуры
В Салехарде за парковку на газоне грозит штраф до 350 тысяч рублей
Лжесотрудник банка лишил новоуренгойца 73 тысяч рублей
В Салехарде на новый учебный год сформировали группы в детсады
Пурпейские животноводы осваивают растениеводство
Ямальцам предлагают пройти гражданский экзамен
К благоустройству Нового Уренгоя приступили раньше запланированного
В Губкинском задержанный автомобилист «боднул» полицейского
На реке Таз открылся рыбоводный сезон
Салехардским волонтёрам выдали проездные билеты
Ямальские полицеские задержали подозреваемую в мошенничестве в соцсети
В Лабытнанги во время пандемии горожан отправляют на переобучение
В Муравленко байкер, упавший с мотоцикла, попал под грузовик
В Салехарде завершился отопительный сезон
Во время пожара в Лабытнанги пострадала девушка
Правила въезда в Новый Уренгой соблюдает большая часть приезжающих
Погода на Ямале 11 июня: пасмурно и дождливо