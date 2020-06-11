Лжесотрудник банка лишил новоуренгойца 73 тысяч рублей

11 Июнь 2020 2020-06-11T13:07:31+03:00

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Следователи новоуренгойского ОМВД возбудили уголовное дело о краже денег с банковской карты горожанина. Он обратился в полицию 8 июня после того, неизвестные похитили у него более 73 тыс. рублей.

Выяснилось, что мужчине позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Под предлогом отмены операции по несанкционированному списанию денежных средств лжесотрудник банка убедил доверчивого горожанина установить на телефон мобильное приложение. Это система удаленного доступа и позволила аферисту добраться до сбережений новоуренгойца. После этого с банковской карты ушло более 73 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража с банковского счета». Виновному грозит наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Полиция просит не сообщать неизвестным лицам, которые могут представиться кем угодно, номера карт, коды и пароли, приходящие в смс – сообщении, не устанавливать на телефон неизвестные приложения и не открывать неизвестные ссылки, приходящие в сообщениях.

ИСТОЧНИК KP.RU