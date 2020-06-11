2020-06-11T11:44:33+03:00
Общество

В Салехарде на новый учебный год сформировали группы в детсады

Направления будут выдаваться после окончания режима повышенной готовности
Анна Полякова
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В Салехарде на новый учебный год сформировали группы в детсады Фото: salekhard.orgВ Салехарде на новый учебный год сформировали группы в детсады Фото: salekhard.org
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В Салехарде закончилось комплектование групп в муниципальных дошкольных образовательных организациях на 2020-2021 учебный год. Работа проходила с 12 мая по 9 июня в автоматизированной информационной системе «Е-услуги. Образование». В результате, как сообщили в администрации ямальской столицы, 217 детей переведены с 1 сентября 2020 года из других садиков в предпочитаемые дошкольные образовательные учреждения по заявлениям родителей в следующие возрастные группы.

В группы нового набора на 2020-2021 учебный год из списка очерёдности направлено 640 детей дошкольного возраста (от 1 года до 7 лет). Направления в детские сады будут выдаваться заведующими дошкольных образовательных учреждений после окончания режима повышенной готовности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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