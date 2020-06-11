Пурпейские животноводы осваивают растениеводство

11 Июнь 2020 2020-06-11T11:35:31+03:00

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Пурпейский животноводческий комплекс «Веритас» осваивает новые отрасли. Сельхозпредприятие займётся ещё и растениеводством: здесь устанавливают теплицу и засеивают территорию разнотравьем.

Как считает руководитель предприятия Руслан Саламов, пандемия – не повод унывать и опускать руки, а, скорее, возможность приспособиться и начать что-то новое. В этом году решили провести эксперимент и выяснить, насколько и какая культура вырастет, сколько времени будет созревать.

Землю под засев готовили почти 2 года: практически вся почва состоит из перегноя. Семена заказывали в Москве. В составе разнотравья - белый клевер, овсяница, луговой мятник и тимофеевка. Такой витаминный набор – любимое лакомство бурёнок.

Помимо мини-пастбища на ферме установили небольшой тепличный комплекс. На верхних ярусах высаживают землянику и клубнику, внизу – овощные культуры.

Если получится, теплицу будут расширять, что землякам можно было предложить не только мясо и молочку, но и плоды растениеводства. Упор делают на зелень, сообщает администрация Пуровского района.

ИСТОЧНИК KP.RU