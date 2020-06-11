Ямальцам предлагают пройти гражданский экзамен

11 Июнь 2020 2020-06-11T11:26:23+03:00

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Жители ямальской столицы могут ответить на 50 вопросов по истории нашей страны, посвящённых основным победам, достижениям, героям. Накануне стартовала всероссийская акция «Гражданский экзамен», приуроченная ко Дню России.

Каждый участник сможет проверить свои знания основных символов и дат, важных для каждого россиянина. В акции принял участие заместитель председателя Общественной палаты города Салехарда Александр Займидорога.

- 50 вопросов можно охарактеризовать как культурологические, литературные, философские, исторические, географические и правовые. Сдал экспромтом, без подготовки, - говорит Александр Займидорога.

Пройти тест вы сможете на сайте https://гражданскийэкзамен.рф. По итогу «гражданского экзамена» участники получают электронный именной сертификат о его прохождении.

ИСТОЧНИК KP.RU