2020-06-11T11:26:23+03:00
Общество

Ямальцам предлагают пройти гражданский экзамен

50 вопросов посвящены истории России
Анна Полякова
Поделиться:
Ямальцам предлагают пройти гражданский экзамен Фото: salekhard.orgЯмальцам предлагают пройти гражданский экзамен Фото: salekhard.org
Изменить размер текста:

Жители ямальской столицы могут ответить на 50 вопросов по истории нашей страны, посвящённых основным победам, достижениям, героям. Накануне стартовала всероссийская акция «Гражданский экзамен», приуроченная ко Дню России.

Каждый участник сможет проверить свои знания основных символов и дат, важных для каждого россиянина. В акции принял участие заместитель председателя Общественной палаты города Салехарда Александр Займидорога.

- 50 вопросов можно охарактеризовать как культурологические, литературные, философские, исторические, географические и правовые. Сдал экспромтом, без подготовки, - говорит Александр Займидорога.

Пройти тест вы сможете на сайте https://гражданскийэкзамен.рф. По итогу «гражданского экзамена» участники получают электронный именной сертификат о его прохождении.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Салехарде на новый учебный год сформировали группы в детсады
Пурпейские животноводы осваивают растениеводство
Ямальцам предлагают пройти гражданский экзамен
К благоустройству Нового Уренгоя приступили раньше запланированного
В Губкинском задержанный автомобилист «боднул» полицейского
На реке Таз открылся рыбоводный сезон
Салехардским волонтёрам выдали проездные билеты
Ямальские полицеские задержали подозреваемую в мошенничестве в соцсети
В Лабытнанги во время пандемии горожан отправляют на переобучение
В Муравленко байкер, упавший с мотоцикла, попал под грузовик
В Салехарде завершился отопительный сезон
Во время пожара в Лабытнанги пострадала девушка
Правила въезда в Новый Уренгой соблюдает большая часть приезжающих
Погода на Ямале 11 июня: пасмурно и дождливо