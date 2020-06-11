К благоустройству Нового Уренгоя приступили раньше запланированного

11 Июнь 2020 2020-06-11T10:01:05+03:00

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Глава Нового Уренгоя Иван Костогриз оценил ход работ по благоустройству и дорожному ремонту, которые ведутся в городе.

- Погода позволила приступить к работам этим летом раньше обычного. На многих площадках уже ведутся работы. Радует, что все объекты в графике. Есть уверенность, что всё будет завершено в срок. Впереди еще немалый объем благоустройства и ремонтов, – отметил глава города.

Дорожники обновляют участки улиц Дружбы Народов, Мира и Приполярной. В ближайшие дни приступят к благоустройству городской площади. В этом году запланирован первый этап работ, которые необходимо завершить ко Дню города. Комплексное благоустройство запланировано в мкр. Восточный в районе 17 школы. Уже произведен демонтаж старых игровых элементов и бетонного основания.

Напомним, губернатор Ямала Дмитрий Артюхов во время своей поездки по округу прошлым летом встречался с жителями Восточного. Они рассказали, что их не устраивает и рассказали, какими они хотят видеть свои дворы. Тогда глава города сообщил губернатору, что проект благоустройства этого микрорайона готов, и пообещал, что летом 2020 года здесь проведут необходимые работы.

На территории около тысячи квадратных метров появятся семь площадок: волейбольная, футбольная, баскетбольная, для занятий воркаутом, небольшой скейтпарк, игровые комплексы для разных возрастов, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Иван Костогриз подчеркнул, что будет регулярно посещать площадки благоустройства, участки дорожных работ, строительные объекты.

ИСТОЧНИК KP.RU