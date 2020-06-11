2020-06-11T09:39:43+03:00
Происшествия

В Губкинском задержанный автомобилист «боднул» полицейского

Уголовное дело направлено в суд
Анна Полякова
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В Губкинском задержанный автомобилист «боднул» полицейскогоВ Губкинском задержанный автомобилист «боднул» полицейскогоФото: Ольга Крыльцова
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В Губкинском будут судить автомобилиста, который ударил полицейского. Его обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти. Инцидент произошел 21 января 2020 года.

Сотрудники ДПС при патрулировании улиц около 23 часов выявили автомобиль под управлением 47-летнего мужчины, нарушившего правила дорожного движения. Находясь в патрульном автомобиле ДПС задержанный возмущался, что его привлекают к административной ответственности. В гневе он удар головой в лицо инспектору ДПС.

Как сообщает СУ СКР по ЯНАО, собранных доказательств достаточно, поэтому уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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