На реке Таз открылся рыбоводный сезон

11 Июнь 2020 2020-06-11T09:26:29+03:00

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В поселок Тазовский 10 июня доставили первую партию молоди чира. Около 100 тысяч штук мальков, подрощенных на Собском рыбоводном заводе в поселке Харп, транспортировали вертолетом в ста полиэтиленовых пакетах с водой. Их поместили на дальнейшее подращивание в садковую линию в сезонный дом, установленный в русле реки Таз недалеко от райцентра.

11 июня в поселок прибудет еще один вертолет, уже со второй партией молоди. Всего за сезон собские рыбоводы планируют вырастить на тазовском участке более 200 тысяч штук чира. Помимо искусственных кормов в его рационе будет присутствовать и речная живность, благодаря чему молодь быстро достигнет необходимой навески.

Как пояснил директор Собского рыбоводного завода Дмитрий Колесников, мальки, которые сейчас весят около 0,7 грамма, до конца лета смогут набрать вес более 10 граммов, после чего их выпустят в реку.

Появление рыбоводного участка на реке Таз позволит начать работу по восстановлению популяций сиговых видов рыб в восточной части округа, ранее не охваченной мероприятиями по искусственному воспроизводству, сообщили в правительстве ЯНАО.

- Технология подращивания молоди в садковых линиях показала себя хорошо, и в будущем ее возможно будет использовать в Красноселькупском и Шурышкарском районах, - прокомментировал начальник отдела организации и регулирования рыболовства департамента АПК ЯНАО Сергей Гулялов.

ИСТОЧНИК KP.RU