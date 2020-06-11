2020-06-11T08:58:55+03:00
Общество

Салехардским волонтёрам выдали проездные билеты

Их получат добровольцы, которые в период самоизоляции помогают жителям города
Анна Полякова
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Салехардским волонтёрам выдали проездные билеты Фото: salekhard.orgСалехардским волонтёрам выдали проездные билеты Фото: salekhard.org
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Автотранспортное предприятие Салехарда выдало 10 проездных билетов волонтерам, которые в период самоизоляции активно помогают жителям города. Добровольцы заняты на раздаче индивидуальных средств защиты, выполнении заявок жителей на продуктовые наборы и оплату интернета, выгуливают домашних питомцев.

АТП решило помочь волонтёрам. Бесплатные проездные билеты действуют без ограничений до 1 июля. Впереди – День России и парад Победы, волонтёры в этих мероприятиях задействованы, им нужно передвигаться по городу.

Как признались сами волонтеры, помощь им очень нужная. Часто возникали проблемы с передвижением, потому что не у всех волонтёров есть свой транспорт, а на общественном передвигаться в течение дня выходит дорого.

- Особенно сложно, когда приходит от жителя заявка и нужно съездить в несколько магазинов, купить определённый товар, который им необходим, и потом доставить, - говорит муниципальный координатор ВОД «Волонтёры Победы» Валерия Тикутьева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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