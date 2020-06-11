Ямальские полицеские задержали подозреваемую в мошенничестве в соцсети

11 Июнь 2020 2020-06-11T08:40:15+03:00

Изменить размер текста: A A

Полицейские Лабытнанги установили личность подозреваемой в мошенничестве. Само происшествие случилось в ноябре 2019 года. Тогда к правоохранителям обратилась 32-летняя горожанка, которая рассказала, как ее облапошили в соцсети .

Женщина перевела более 8 тыс. рублей на банковскую карту аферистке в качестве оплаты заказанной пострадавшей одежды. Однако оплаченный товар она так и не получила.

Подозреваемой оказалась жительница г. Ярославль 1996 года рождения. С нее взяли подписку о невыезде, материальный ущерб потерпевшей возвращен в полном объеме.

На злоумышленницу завели уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество», сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU