2020-06-11T08:40:15+03:00
Происшествия

Ямальские полицеские задержали подозреваемую в мошенничестве в соцсети

На злоумышленницу завели уголовное дело
Анна Полякова
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Лабытнангские полицейские задержали подозреваемую в мошенничестве в соцсети Фото: 89.мвд.рфЛабытнангские полицейские задержали подозреваемую в мошенничестве в соцсети Фото: 89.мвд.рф
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Полицейские Лабытнанги установили личность подозреваемой в мошенничестве. Само происшествие случилось в ноябре 2019 года. Тогда к правоохранителям обратилась 32-летняя горожанка, которая рассказала, как ее облапошили в соцсети .

Женщина перевела более 8 тыс. рублей на банковскую карту аферистке в качестве оплаты заказанной пострадавшей одежды. Однако оплаченный товар она так и не получила.

Подозреваемой оказалась жительница г. Ярославль 1996 года рождения. С нее взяли подписку о невыезде, материальный ущерб потерпевшей возвращен в полном объеме.

На злоумышленницу завели уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество», сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Ямальские полицеские задержали подозреваемую в мошенничестве в соцсети
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