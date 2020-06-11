11 Июнь 2020 2020-06-11T07:58:51+03:00

В Лабытнанги во время пандемии горожан отправляют на переобучение Фото: Служба занятости населения Ямала

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Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов посетил отдел окружного центра занятости населения в Лабытнанги. Несмотря на режим ограничений, в городе с 1 апреля снято с учета в связи с трудоустройством и направлением на профессиональное обучение 60 человек. С поэтапным снятием ограничений численность трудоустроенных граждан в городе будет расти, рассказали в центре занятости.

Все виды соцвыплат безработным гражданам осуществляются в полном объеме. Продолжается работа с работодателями по вопросам участия в программе дополнительных мероприятий на рынке труда, до конца года планируется создать 95 временных и 9 постоянных рабочих мест.

Специалисты рассказали губернатору об особенностях работы в период пандемии. Например, прием заявлений осуществляется в дистанционном режиме через портал «Работа в России» и Интерактивный портал службы занятости населения.

Взаимодействие с получателями услуг ведется в различной форме - по электронной почте, по каналам телефонной связи, с использованием системы обмена мгновенными сообщениями.

ИСТОЧНИК KP.RU