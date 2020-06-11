В Муравленко байкер, упавший с мотоцикла, попал под грузовик

11 Июнь 2020 2020-06-11T07:49:00+03:00

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В Муравленко водитель мотоцикла попал в больницу после ДТП. Авария произошла 10 июня в 18.43 на улице Украинских строителей.

Как сообщает Госавтоинпекция ЯНАО, байкер за рулем «YAMAHA» пытался избежать столкновения с автомобилем и во время объезда не справился с управлением. Мотоцикла упал и вместе с водителем влетел под грузовой «MITSUBISHI». В результате ДТП байкер госпитализирован.

По данным регионального ведомства, всего за минувшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 13 ДТП, в результате которых травмированы 3 человека. С начала 2020 года на в 2256 зарегистрированных ДТП погибли 18 человек и 203 травмированы, в их числе 19 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU