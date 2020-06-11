2020-06-11T07:20:25+03:00
Общество

В Салехарде завершился отопительный сезон

Ремонтные работы будут проводиться с соблюдением всех мер предосторожности
Анна Полякова
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В Салехарде завершился отопительный сезон Фото: salekhard.orgВ Салехарде завершился отопительный сезон Фото: salekhard.org
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В Салехарде 9 июня выключили отопление до следующего сезона. Температура окружающего воздуха в течение пяти дней подряд не опускалась ниже восьми градусов по Цельсию. Сотрудники предприятия АО «Салехардэнерго» и подрядчики приступают к ремонтным работам сетей теплоснабжения. Работы будут проводиться с соблюдением всех мер предосторожности. Персонал предприятия полностью обеспечен всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты и антисептиками.

Как сообщили в администрации ямальской столицы, все участники ремонтных работ пройдут дополнительный инструктаж по мерам личной безопасности в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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