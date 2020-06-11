В Салехарде завершился отопительный сезон
В Салехарде 9 июня выключили отопление до следующего сезона. Температура окружающего воздуха в течение пяти дней подряд не опускалась ниже восьми градусов по Цельсию. Сотрудники предприятия АО «Салехардэнерго» и подрядчики приступают к ремонтным работам сетей теплоснабжения. Работы будут проводиться с соблюдением всех мер предосторожности. Персонал предприятия полностью обеспечен всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты и антисептиками.
Как сообщили в администрации ямальской столицы, все участники ремонтных работ пройдут дополнительный инструктаж по мерам личной безопасности в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции.
ИСТОЧНИК KP.RU