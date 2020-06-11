Во время пожара в Лабытнанги пострадала девушка

11 Июнь 2020 2020-06-11T07:00:28+03:00

Изменить размер текста: A A

В Лабытнанги вечером 10 июня горел двухэтажный жилой дом по улице Строителей. Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарной охраны города в 21 час 46 минут.

Фото: 89.mchs.gov.ru

К моменту прибытия пожарного подразделения густой чёрный дым валил из квартиры, расположенной на втором этаже. Как пояснили в ГУ МЧС России по ЯНАО, это свидетельствует о позднем сообщении о пожаре. Пожарные провели разведку, во время которой обнаружили пострадавшую девушку - хозяйкой данной квартиры. Ее передали в карету скорой помощи. Остальные жильцы дома самостоятельно вышли из дома до приезда огнеборцев.

Фото: 89.mchs.gov.ru

В тушении было задействовано 18 человек личного состава, в распоряжении которых было и 5 единиц спецтехники. В 22 часа 14 минут пожар был локализован локализация, а в 22 часа 30 минут объявлено о полной его ликвидации. Огнём повреждено 30 квадратных метров. В настоящее время на месте работают дознаватели, они установят причину, виновного и материальный ущерб.

ИСТОЧНИК KP.RU