Правила въезда в Новый Уренгой соблюдает большая часть приезжающих

11 Июнь 2020 2020-06-11T06:40:45+03:00

Изменить размер текста: A A

В Новом Уренгое из-за напряженной эпидемиологическая обстановки с коронавирусом с 1 июня действуют особые правила въезда. Только с начала лета диагноз подтвержден у 247 жителей Нового Уренгоя и 39 работников предприятий вблизи города. Для пребывающих в город постановлением губернатор ввел ограничения.

С перового дня лета в муниципалитете на транспортных узлах развернуты пропускные пункты. Для оптимальной работы контрольных пунктов все приезжающие пассажиры разделяются на три потока: ямальцы с постоянной или временной регистрацией в регионе, граждане из регионов с отрицательным тестом на COVID-19 и лица, которые прибыли на территорию Нового Уренгоя без справки. Также проводятся профилактические мероприятия по разъяснению прибывающим гражданам положений регионального законодательства.

Жители других регионов страны, за исключением транзитных приезжих, по прибытии в Новый Уренгой должны иметь при себе отрицательный результат анализа на COVID-19, полученный не ранее, чем за 5 дней до даты прибытия.

- В отношении нарушителей сотрудниками ОМВД по г. Новому Уренгою составлено более 470 протоколов об административных нарушениях, – подчеркнул начальник департамента общественной безопасности и гражданской защиты администрации города Олег Кривошеев.

На Ямале до 14 июня действует режим повышенной готовности. Ограничительные меры для всех, кто прибывает в Новый Уренгой, продлятся до улучшения эпидобстановки, сообщает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU