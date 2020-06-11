11 Июнь 2020 2020-06-11T05:20:40+03:00

Погода на Ямале 11 июня: пасмурно и дождливо Фото: Ольга Крыльцова

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В четверг, 11 июня, по прогнозам метеорологов, в Салехарде +5 градусов, пасмурно, дождь, ветер северо-восточный 8 м/с.

В Ноябрьске + 18 градусов, переменная облачность, вечером ожидается дождь с грозой, ветер западный 1 м/с.

В Новом Уренгое +9 градусов, пасмурно, вечером - дождь, ветер северо-западный 4 м/с.

В Надыме +9 градусов, пасмурно и дождливо – в течение дня, ветер восточный 3 м/с.

В Губкинском +13 градусов, переменная облачность, вечером – дождь, ближе к ночи - гроза, ветер западный 1 м/с.

В Тарко-Сале +12 градусов, пасмурно, вечером прогнозируется дождь, ветер западный 1 м/с.

В Муравленко +17 градусов, облачно, во второй половине дня – дождь, гроза. Ветер южный 2 м/с.

В Лабытнанги +5 градусов, пасмурно, дождь, ветер северо-восточный 7 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU