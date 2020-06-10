2020-06-10T16:12:50+03:00
Общество

Больше 500 ямальцев имеют диагноз «наркомания»

В сравнении с 1 кварталом прошлого ряд показателей наркоситуации улучшились
Анна Полякова
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Больше 500 ямальцев имеют диагноз «наркомания» Фото: pixabay.comБольше 500 ямальцев имеют диагноз «наркомания» Фото: pixabay.com
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На территории Ямала 587 человек имеют диагноз «наркомания», еще 434 северян употребляют наркотические средства и психотропные вещества с вредными последствиями. Такие данные озвучили сегодня, 10 июня, на заседании антинаркотической комиссии, которое состоялось в режиме веб-конференции под председательством заместителя губернатора ЯНАО Аркадия Бессонова.

Присутствующие обсудили темы, касающиеся лечения и реабилитации лиц, страдающих наркоманией, а также социально-психологического тестирования школьников и студентов. Наиболее сложная обстановка наблюдается в Новом Уренгое, Ноябрьске и Надымском районе. Тем не менее, в целом обстановку в регионе назвали удовлетворительной.

В сравнении с 1 кварталом прошлого ряд показателей наркоситуации улучшились. Например, снизилось число наркоманов с подтвержденным диагнозом и лиц, злоупотребляющих наркотиками. Также уменьшилось и количество несовершеннолетних лиц, состоящих на наркоучетах. Случаев летальных исходов с начала года не зарегистрировано.

С начала года выявлено два преступления, связанных с организацией преступного сообщества, девять преступлений, связанных с незаконным оборотом сильнодействующих веществ в целях сбыта. К уголовной ответственности привлечено 66 лиц.

Сократилось количество наркопреступлений, совершённых несовершеннолетними – с шести в 2019 до двух в этом году.

Пресечена деятельность четырех отдельных преступных групп, занимавшихся сбытом наркотиков через интернет-магазины.

Одна из первоочередных задач по улучшению наркоситуации – снижение спроса на наркотики и создание эффективной системы социальной реабилитации наркопотребителей. Средства на эти цели выделяются из регионального бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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