В Лабытнанги гость едва не зарезал хозяина во время ссоры
В Лабытнанги возбудили уголовное дело о покушении на убийство, произошедшем 4 июня в доме на улице Обская.
Во время застолья между хозяином квартиры и его гостем возник конфликт. Пришедший мужчина схватил нож, повалил собутыльника на диван и стал наносить ему удары ножом в шею, грудную клетку и живот. Полицию вызвала жена хозяина квартиры.
Своевременное вмешательство правоохранителей спасло жизнь мужчине. Его экстренно доставили в медицинское учреждение.
Как сообщает СУ СКР по ЯНАО, в настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU