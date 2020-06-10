2020-06-10T15:56:36+03:00
Происшествия

В Лабытнанги гость едва не зарезал хозяина во время ссоры

Полицию вызвала жена израненного мужчины
Анна Полякова
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В Лабытнанги гость едва не зарезал хозяина во время ссорыВ Лабытнанги гость едва не зарезал хозяина во время ссорыФото: Ольга Крыльцова
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В Лабытнанги возбудили уголовное дело о покушении на убийство, произошедшем 4 июня в доме на улице Обская.

Во время застолья между хозяином квартиры и его гостем возник конфликт. Пришедший мужчина схватил нож, повалил собутыльника на диван и стал наносить ему удары ножом в шею, грудную клетку и живот. Полицию вызвала жена хозяина квартиры.

Своевременное вмешательство правоохранителей спасло жизнь мужчине. Его экстренно доставили в медицинское учреждение.

Как сообщает СУ СКР по ЯНАО, в настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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