Пуровчане дадут имя мосту через реку Пур

10 Июнь 2020 2020-06-10T14:57:32+03:00

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Пуровчанам предлагают самим выбрать имя новому мосту через Пур, который достроят к концу года. 11 июня на региональном портале «Живем на Севере» стартует опрос населения, он продлится до 21 июня.

Напомним, идею придумать название предложил губернатор Дмитрий Артюхов. В социальных сетях уже десятки вариантов названия моста, но последнее слово остается за жителями Пуровского, Красноселькупского и Тазовского районов.

По итогам опроса будет сформирован шорт-лист, из которого в ходе очного общероссийского голосования за поправки к Конституции РФ в период с 25 июня по 1 июля пуровчанам предстоит выбрать название для столь долгожданной и важной транспортной артерии.

Больше всего открытия мостового перехода ждут жители Уренгоя: от него зависит продовольственное обеспечение поселка, уровень цен, качество медицинского обслуживания, активизация жилищного строительства и создание новых рабочих мест.

Напомним, строительство моста через реку Пур началось в декабре 2018 года. Капитальную переправу много лет ждали жители Пуровского, Тазовского и Красноселькупского районов. Длина моста составит 1 023 метра.

Сейчас движение через реку организовано по платной понтонной переправе. Дважды в год, в период межсезонья, оно прерывается примерно на месяц. Появление капитального моста обеспечит непрерывную связь трёх районов с основной сетью региональных дорог.

ИСТОЧНИК KP.RU