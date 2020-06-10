В Салехарде дали срок наркоману, которого спасли после передозировки

10 Июнь 2020 2020-06-10T14:44:10+03:00

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В Салехарде дали срок наркоману, которого реанимировали в апреле поле употребления дозы. Его осудили за незаконное приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере без цели сбыта.

В одном из подъездов многоквартирного дома по ул. Губкина он подобрал из коробки входной двери закладку с «солью» массой 0,06 гр. За покупку он заплатил неустановленному лицу. Кроме того, на первом этаже дома обнаружил и приобрел еще одну закладку с наркотическим средством – производным бутановой кислоты в крупном размере массой не менее 0,522 гр. При этом часть употребил тут же. После этого мужчина был госпитализирован в больницу, где в реанимации ему спасли жизнь.

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Также назначено дополнительное наказание в виде ограничения свободы на срок 6 месяцев.

При этом суд возложил на подсудимого обязанность в течение указанного периода являться в уголовно-исполнительную инспекцию 2 раза в месяц, сообщает прокуратура ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU