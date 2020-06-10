2020-06-10T13:54:27+03:00
Общество

На Ямале перекроют часть трассы «Сургут-Салехард»

Ремонтируемый участок дороги придется объезжать
Анна Полякова
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На Ямале перекроют часть трассы «Сургут-Салехард» Фото: pixabay.comНа Ямале перекроют часть трассы «Сургут-Салехард» Фото: pixabay.com
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Движение автотранспорта от развилки (район композиции «Мамонты») в сторону Старого Надыма с 11 июня будет перекрыто. Как сообщили в администрации Надымского района, это связано с проведением ремонта автомобильной дороги «Сургут-Салехард».

Автомобилистом предложены пути объезда: через Проезд №1 и п. Лесной, через ул. Топчева, Проезд №14 и п. Финский комплекс, далее - на объездную дорогу Надыма автодороги «Сургут-Салехард».

Изменения также будут внесены в автобусные маршруты и графики движения автобусов, следующих на 107 км (маршрут №1А) и в п. Старый Надым (маршрут №3).

ИСТОЧНИК KP.RU

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