На Ямале перекроют часть трассы «Сургут-Салехард»
Движение автотранспорта от развилки (район композиции «Мамонты») в сторону Старого Надыма с 11 июня будет перекрыто. Как сообщили в администрации Надымского района, это связано с проведением ремонта автомобильной дороги «Сургут-Салехард».
Автомобилистом предложены пути объезда: через Проезд №1 и п. Лесной, через ул. Топчева, Проезд №14 и п. Финский комплекс, далее - на объездную дорогу Надыма автодороги «Сургут-Салехард».
Изменения также будут внесены в автобусные маршруты и графики движения автобусов, следующих на 107 км (маршрут №1А) и в п. Старый Надым (маршрут №3).
ИСТОЧНИК KP.RU