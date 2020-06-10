10 Июнь 2020 2020-06-10T13:40:27+03:00

На Ямале 16 муниципалитетов под угрозой распространения лесных пожаров Фото: yanao.ru

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На Ямале на заседании окружной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС обсудили итоги проведённых проверок населённых пунктов и садово-огороднических товариществ. Мероприятие в аудиорежиме провел замгубернатора Аркадий Бессонов.

Под угрозой распространения лесных пожаров - 16 муниципальных образованиях округа, включающих в себя 34 населённых пункта и два садовоогороднических товарищества.

Контрольные мероприятия выполняли сотрудниками МЧС. Нарушения требований пожарной безопасности выявлены почти в половине проверенных мест: в 16-ти населённых пунктах и в двух садовоогороднических товариществах. Большинство замечаний касаются противопожарного водоснабжения и минерализованных полос.

Замначальника ГУ МЧС России по ЯНАО Денис Болдырев призвал глав муниципальных образований поскорее очистить от сухой травы населённые пункты, подверженные угрозе распространения лесных пожаров, а также обустроить противопожарные минерализованные полосы или другие противопожарные барьеры.

Главы районов округа, в свою очередь, рассказали о том, что делается для устранения нарушений.

- Надеюсь на скорейшее устранение тех замечаний, - обратился к участникам заседания Аркадий Бессонов.

ИСТОЧНИК KP.RU