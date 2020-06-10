В Муравленко создают виртуальный концертный зал

10 Июнь 2020 2020-06-10T13:11:27+03:00

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В Муравленко подходят к завершению работы по созданию виртуального концертного зала. Он появится на базе Детской школы искусств. Вскоре жители смогут в своём городе услышать лучших исполнителей. Открытие зала и первый виртуальный концерт состоятся 1 сентября.

Как сообщает правительство ЯНАО, помещение отремонтировано, проведён высокоскоростной интернет, установлена аппаратура, приобретено всё необходимое: экран, видеопроектор и другое специальное оборудование.

Начальник управления культуры и молодёжной политики Администрации города Муравленко Наталья Тягунова отметила, что создатели такого концертного зала добиваются ощущения собственной причастности к происходящему на большом экране, яркого ощущения присутствия на исполнении живой музыки.

Зрителям будет представлена возможность вживую увидеть концерт классической музыки, окунуться в атмосферу Московской государственной филармонии.

Проект по созданию виртуальных концертных залов объединяет огромную аудиторию страны – на сегодняшний день в нём участвуют более 300 городов, к которым теперь присоединится город Муравленко. Проект реализуется в рамках региональной составляющей федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».

ИСТОЧНИК KP.RU