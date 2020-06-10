В Новом Уренгое на любителя пьяной езды завели уголовное дело

10 Июнь 2020 2020-06-10T13:04:17+03:00

Изменить размер текста: A A

В Новом Уренгое на водителя, задержанного за нетрезвое вождение, завели уголовное дело. 38-летний любитель пьяной езды 5 июня сел за руль опять выпившим.

Его состояние подтвердил акт освидетельствования. При дальнейшей проверке документов выяснилось, что в 2018 году гражданин привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение. По решению суда, он был признан виновным и привлечен к административной ответственности с лишением права управления на 23 месяца.

В результате после очередной поездки в нетрезвом состоянии в отношении мужчины возбуждено уже уголовное дело по статье УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, ранее подвергнутым административному наказанию». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 2-х лет, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU