Рейсы из Нового Уренгоя в Санкт-Петербург станут ежедневными

10 Июнь 2020 2020-06-10T12:02:19+03:00

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Из аэропорта Нового Уренгоя в Санкт-Петербург будут летать три дополнительных рейса в неделю. Все рейсы новый для газовой столицы перевозчик Nord Wind будет выполнять на воздушных судах Boeing-737.

Пока четыре рейса по нечетным дням недели выполняет авиакомпания «Ямал». Со 2 июля полеты в Санкт-Петербург станут ежедневными.

Напомним, авиакомпания «Ямал» выполняет рейсы из Нового Уренгоя по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям в 9.40, обратный рейс из Санкт-Петербурга запланирован на 3.20 по тем же дням. Перелеты выполняются на воздушных судах Sukhoi Superjet 100.

Вылеты самолетов Nord Wind из Нового Уренгоя в аэропорт Пулково по вторникам, четвергам и субботам в 11.40, обратно – в 05.05 по тем же дням, сообщает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU