2020-06-10T13:22:22+03:00
Общество

В Салехарде членов участковых избиркомов тестируют на COVID-19

Проверят на коронавирус 200 человек
Анна Полякова
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В Салехарде членов участковых избиркомов тестируют на COVID-19 Фото: salekhard.orgВ Салехарде членов участковых избиркомов тестируют на COVID-19 Фото: salekhard.org
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В Салехарде члены участковых избирательных комиссий пройдут тестирование на коронавирусную инфекцию. Исследование проводится в преддверии открытия избирательных участков, которое намечено на 16 июня. Как сообщает Оперативный штаб ЯНАО по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, тестирование также пройдут представители СМИ, наблюдатели, волонтеры.

Всего в Салехарде будут работать более 200 членов участковых избиркомов на 14 участках. 2 дополнительных откроют в окружной клинической больнице и здании аэропорта. Проведение общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ назначено на 1 июля.

- У нас более 200 человек в избирательной комиссии, все, кто будет работать, будут проходить тестирование. До 16 июня всех проверят для того, чтобы начать работу, - говорит председатель территориальной избирательной комиссии Иван Сырков.

18 июня состоится предварительное голосование в отдаленном поселке Пельвож, который относится к Салехарду. Всего в окружной столице проживает 30 тыс. человек, которые вправе принять участие в общероссийском голосовании.

Как ранее сообщалось, в ямальскую столицу уже поступили 20 тысяч комплектов средств индивидуальной защиты для обеспечения безопасности проведения голосования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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