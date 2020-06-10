2020-06-10T11:31:16+03:00
Общество

Бучкова о коронавирусе на Ямале: преобладают легкие и средние формы заболевания

Крупных вспышек на производстве нет
Анна Полякова
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Бучкова о коронавирусе на Ямале: преобладают легкие и средние формы заболевания Фото: yanao.ruБучкова о коронавирусе на Ямале: преобладают легкие и средние формы заболевания Фото: yanao.ru
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У заболевших на Ямале с клиническими проявлениями коронавирусной инфекции преобладают легкие и средние формы заболевания. Об этом рассказала руководитель Оперативного штаба ЯНАО по предупреждению распространения коронавирусной инфекции Татьяна Бучкова.

Она уточнила, что в основном это ОРВИ, лечение которых проводится амбулаторно в условиях строгой изоляции. Диагнозом внебольничной пневмонии инфекция сопровождается в 12 новых случаях. Все заболевшие пневмониями находятся на госпитализации в больницах Ямала и получают необходимое лечение.

- В населенных пунктах Ямала действующие очаги под контролем. Новые очаги – небольшие, в основном домашние. По каждому проводится весь комплекс противоэпидемических мероприятий. Крупных вспышек в организованных коллективах или на производстве сегодня нет, - пояснила Бучкова.

За весь период пандемии в ЯНАО подтверждено 2887 случаев COVID-19., из них 54 –а за минувшие сутки. Выздоровели от коронавируса 1482 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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