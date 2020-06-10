10 Июнь 2020 2020-06-10T10:57:23+03:00

На Ямале начинается досрочное голосование по поправкам в Конституцию РФ Фото: из открытых источников

До 30 июня в отдаленных поселках свое мнение могут высказать 33 тысячи ямальцев

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На Ямале 10 июня стартовало досрочное голосование по поправкам в Конституцию РФ. В первый день проголосуют 303 избирателя. За весь период досрочного голосования, до 30 июня, в отдаленных поселках будет охвачено 33 тысячи ямальцев. В досрочном голосовании примут участие 64 участковых комиссии.

Как уточнили в опреартивном штабе ЯНАЛ, в период досрочного голосования будут соблюдены меры безопасности: маски, перчатки, халаты и защитные экраны для лица будут выданы членам избиркомов. Избирателям также предоставят средства индивидуальной защиты. Выдача бюллетеней пройдет бесконтактно.

Первыми на Ямале проголосуют жители отдаленных поселков в Шурышкарском, Приуральском и Ямальском районах. На межселенной территории Тазовского района будут работать 4 УИК. В общей сложности в Тазовском районе чуть более 11 тысяч избирателей. Высказать свое мнение по поводу поправок смогут и вахтовые работники.

ИСТОЧНИК KP.RU