Предприятия рыбной отрасли ЯНАО с ориентиром на экспорт смогут получить льготы

10 Июнь 2020 2020-06-10T10:41:34+03:00

Это знаковое событие для всех регионов с развитой рыбной промышленностью

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Ямальские производители рыбной продукции, ориентированные на экспорт, смогут получить льготные кредиты. Средства они будут тратить на модернизацию и приобретение оборудования, техники. Об этом сообщили в правительстве ЯНАО.

Ранее получать льготные займы в рамках федерального порядка могли только производители продукции животноводства. После изменений, внесенных в постановление Правительства России, на кредиты по сниженной ставке – до 5% годовых - смогут претендовать и предприятия рыболовства, аквакультуры и рыбопереработки, а также организации в сфере растениеводства и переработки дикоросов.

Получая льготный кредит, предприятие обязуется увеличивать объем экспорта на 5% по сравнению с предыдущим годом. Максимальная сумма займа – не более 40% от годовой выручки за экспортированную продукцию. Недополученные доходы банкам возместят за счет субсидий из федерального бюджета.

- Льготные кредиты станут дополнительным инструментом поддержки для наших предприятий, – прокомментировал замдиректора департамента АПК ЯНАО Александр Земских.

Он также отметил, что это знаковое событие для всех регионов с развитой рыбной промышленностью, в том числе для Ямала. Экспорт рыбной продукции предусмотрен в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт», начать поставки мы планируем в этом году, постепенно увеличивая их объемы к 2024 году.

ИСТОЧНИК KP.RU