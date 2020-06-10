10 Июнь 2020 2020-06-10T09:47:08+03:00

На Ямале педагоги и психологи обсудили проблему школьной травли Фото: yanao.ru/

Специалисты предлагают несколько вариантов ее решения

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Современные социологические исследования свидетельствуют, что четверть учеников испытывают тревожность в школе, либо подвергаются социальной травле. Это снижает познавательную активность и негативно сказывается на их успеваемости. Проблемы современной школы обсудили на коллегии департамента образования ЯНАО в режиме видеоконференции.

Семейный психолог, педагог, публицист Людмила Петрановская отметила, что в решении этой проблемы важно не столько находить виновных, сколько учить педагогов работать с группой.

- Как только мы поймем, что эмоциональное состояние ребенка - ответственность системы образования, многие проблемы общества начнут решаться, - рассказала Людмила Петрановская.

Руководитель Патриаршего Центра кризисной психологии, член Общественного Совета ФСИН России Михаил Хасьминский считает, что оздоровить ситуацию сможет создание кризисных психологических центров в столицах регионов.

- Задача коллегии окружного департамента образования – рассмотреть современные подходы в работе с подростками, с помощью экспертов федерального уровня выработать походы, которые ямальские педагоги и руководители образовательных организаций будут использовать в течение года, - рассказала Марина Кравец, директор департамента образования ЯНАО.

Во второй день коллегии, 10 июня, будут представлены муниципальные практики социализации подростков.

ИСТОЧНИК KP.RU