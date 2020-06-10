Избирательные участки на Ямале проверяют на соблюдение требований безопасности
На избирательных участках Салехарда прошло комплексное обследование помещений. Его провели представители МЧС, полиции, балансодержатели, а также организация, которая обслуживает систему пожарного оповещения, и члены избирательной комиссии города, сообщили в администрации ямальской столицы.
В окружном центре 14 избирательных участков, к кампании по подготовке и проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ образовано ещё два – в окружной клинической больнице и здании аэропорта.
- Накануне проверили большую часть избирательных участков, 10 июня проверим остальные, в том числе и временные пункты для голосования – в окружной клинической больнице и аэропорту. В ходе рейда нарушений выявлено не было, - говорит председатель избирательной комиссии Салехарда Иван Сырков.
В рамках обследования проверена готовность всех помещений к приёму граждан: работа систем пожаротушения и вызовов при внештатных ситуациях, а также пункт охраны.
Напомним, проведение общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ назначено на 1 июля.
ИСТОЧНИК KP.RU