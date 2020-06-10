2020-06-10T09:21:02+03:00
Общество

Избирательные участки на Ямале проверяют на соблюдение требований безопасности

В ходе рейда нарушений выявлено не было
Анна Полякова
Поделиться:
Избирательные участки на Ямале проверяют на соблюдение требований безопасности Фото: salekhard.orgИзбирательные участки на Ямале проверяют на соблюдение требований безопасности Фото: salekhard.org
Изменить размер текста:

На избирательных участках Салехарда прошло комплексное обследование помещений. Его провели представители МЧС, полиции, балансодержатели, а также организация, которая обслуживает систему пожарного оповещения, и члены избирательной комиссии города, сообщили в администрации ямальской столицы.

В окружном центре 14 избирательных участков, к кампании по подготовке и проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ образовано ещё два – в окружной клинической больнице и здании аэропорта.

- Накануне проверили большую часть избирательных участков, 10 июня проверим остальные, в том числе и временные пункты для голосования – в окружной клинической больнице и аэропорту. В ходе рейда нарушений выявлено не было, - говорит председатель избирательной комиссии Салехарда Иван Сырков.

В рамках обследования проверена готовность всех помещений к приёму граждан: работа систем пожаротушения и вызовов при внештатных ситуациях, а также пункт охраны.

Напомним, проведение общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ назначено на 1 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Ямале педагоги и психологи обсудили проблему школьной травли
Избирательные участки на Ямале проверяют на соблюдение требований безопасности
В Ноябрьске пьяный водитель ночью устроил ДТП
АО «Транснефть – Сибирь» собрало около 800 кубометров нефтепродуктов в ходе ликвидации разлива топлива в Красноярском крае
Мошенники «развели» молодого надымчанина на 600 тысяч рублей
На избирательные участки Салехарда развозят индивидуальные средства защиты
В Ноябрьске скорую помощь все чаще вызывают к травмированным детям
В Новом Уренгое горели торговые ряды на рынке
На трассе Сургут-Салехард в ДТП пострадали два человека
В Тарко-Сале расследуют убийство, произошедшее три дня назад
Погода на Ямале 10 июня: температура воздуха поднимется до +26 градусов
В Ноябрьске нашли пропавшего два дня назад рыбака
Мошенники за неделю похитили у ямальцев почти 3 миллиона рублей
Из городов Ямала возобновляются авиарейсы в Сочи и Симферополь
В Муравленко открылась выставка в формате дополненной реальности
Ямальцу, напавшему на знакомого с бейсбольной битой, дали срок за разбой
В Новом Уренгое начали промывку сетей холодного водоснабжения
В аэропорту Нового Уренгоя задержали пассажира с наркотиками в кармане
На Ямале формируют команды экологических активистов
На Ямале скорую помощь на вызов будет отправлять робот
В Салехарде состоялся рейд по безопасности на воде
Жительница Лабытнанги отдала 22 тысячи за виртуальный диван
На Ямале скончались еще два пациента с коронавирусом
Городской пляж Салехарда готовится к открытию
В Ханымее на месте открытого корта построят культурно-досуговый центр
Все лесные пожары на Ямале потушены
Нечепуренко прокомментировала правила, которые будут действовать до конца года