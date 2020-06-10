В Ноябрьске пьяный водитель ночью устроил ДТП

10 Июнь 2020 2020-06-10T09:14:04+03:00

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В Ноябрьске пьяный водитель за рулем отечественной легковушки устроил ночью 10 июня ДТП на улице Киевской. Как сообщили в городском отделе ГИБДД, гонщик на ВАЗе во время движения по ул. Шевченко в сторону ул. Изыскателей не справился с управлением. Машину занесло, она вылетела на газон, после этого автомобилист проехал еще несколько метров и врезался в припаркованный HYUNDAI.

В ведомстве сообщили, что водитель легковушки получил травмы. Добавим, с начала года в Ноябрьске полицейские задержали 107 пьяных водителей. Еще 67 за отказ от медосвидетельствования.

ИСТОЧНИК KP.RU