В Ноябрьске пьяный водитель ночью устроил ДТП
Машина врезалась в припаркованную иномарку
В Ноябрьске пьяный водитель ночью устроил ДТП Фото: группа "Происшествия Ноябрьск" vk.com
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В Ноябрьске пьяный водитель за рулем отечественной легковушки устроил ночью 10 июня ДТП на улице Киевской. Как сообщили в городском отделе ГИБДД, гонщик на ВАЗе во время движения по ул. Шевченко в сторону ул. Изыскателей не справился с управлением. Машину занесло, она вылетела на газон, после этого автомобилист проехал еще несколько метров и врезался в припаркованный HYUNDAI.
В ведомстве сообщили, что водитель легковушки получил травмы. Добавим, с начала года в Ноябрьске полицейские задержали 107 пьяных водителей. Еще 67 за отказ от медосвидетельствования.
ИСТОЧНИК KP.RU