2020-06-10T08:55:21+03:00
Экономика

АО «Транснефть – Сибирь» собрало около 800 кубометров нефтепродуктов в ходе ликвидации разлива топлива в Красноярском крае

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АО «Транснефть – Сибирь» собрало около 800 кубометров нефтепродуктов в ходе ликвидации разлива топлива в Красноярском крае Фото: АО «Транснефть – Сибирь»АО «Транснефть – Сибирь» собрало около 800 кубометров нефтепродуктов в ходе ликвидации разлива топлива в Красноярском крае Фото: АО «Транснефть – Сибирь»
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АО «ТранснефтьСибирь» оказывает активное содействие в ликвидации аварии с разливом дизельного топлива в Красноярском крае. В течение последних суток специа-листы оперативно направленных на место происшествия аварийных бригад собрали 410 куб.м нефтепродуктов. Общий объем собранного дизельного топлива составил 760 куб.м.

В настоящее время на месте ликвидации последствий техногенной аварии рабо-тают 64 специалиста нештатного аварийно-спасательного формирования предприятия и спецтехника АО «Транснефть – Сибирь». Четыре бригады сформированы из сотрудников Нижневартовского, Сургутского, Нефтеюганского, Тобольского управлений магистральных нефтепроводов. Доставка людей и техники осуществлялась вертолетами из пос. Та-зовский (ЯНАО).

Предварительно на место ликвидации последствий аварии прибыли генеральный директор АО «Транснефть — Сибирь» Виктор Бронников и главный инженер предприятия Юрий Малов с целью проведения рекогносцировки и определения объема необходимо-го оборудования и техники.

За АО «Транснефть – Сибирь» закреплен участок загрязненной нефтепродуктами зоны на р. Амбарная. Сбор дизтоплива с водной поверхности ведется с помощью семи нефтесборщиков барабанного, порогового и шваброго типа с закачкой в емкости вре-менного хранения нефти общим количеством 23 шт. Для предотвращения дальнейшего распространения разлившегося топлива специалистами АО «Транснефть – Сибирь» было установлено девять каскадов боновых заграждений общей протяженностью 520 метров.

Проживание персонала организовано в палатках, оснащенных тепловыми пуш-ками, обеспечены оперативная связь, питание.

По результатам обследования территории и определения объемов работ общая численность группировки персонала АО «Транснефть – Сибирь» для проведения аварий-ных работ составит 90 человек. 10 июня 2020 года планируется завершение переброс-ки еще одной бригады из состава подразделений АО «Транснефть-Сибирь» вертолетными бортами из пос. Тазовский в г. Норильск.

ИСТОЧНИК KP.RU

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