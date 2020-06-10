10 Июнь 2020 2020-06-10T08:44:00+03:00

Мошенники «развели» молодого надымчанина на 600 тысяч рублей Фото: pixabay.com

Мужчина поверил, что разговаривает с сотрудником банка

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Мошенник выманил у 23-летнего жителя Надыма 671 тысячу рублей. Молодой мужчина поверил неизвестному, позвонившему по телефону. Аферист представился сотрудником службы поддержки банка и пояснил, что ими зафиксирован несанкционированный вход в мобильное приложение.

Злоумышленник порекомендовал надымчанину спасти сбережения, для этого убедил его установить на мобильный телефон другое приложение, которое давало удаленный доступ к управлению личными счетами, картами и платежами. Доверчивый мужчина так и сделал.

После этого по указанию злоумышленника он оформил кредит на свое имя в размере 750 тыс. рублей и осуществил перевод 671 тыс. рублей на номер телефона звонившего. Надымчанин осознал обман, когда злоумышленник перестал выходить на связь.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере». Ведется следствие, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Полицейские рекомендуют в затруднительной ситуации звонить по телефону горячей линии банка либо обращаться в ближайшее отделение кредитной организации лично.

ИСТОЧНИК KP.RU