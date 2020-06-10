2020-06-10T08:44:00+03:00
Происшествия

Мошенники «развели» молодого надымчанина на 600 тысяч рублей

Мужчина поверил, что разговаривает с сотрудником банка
Анна Полякова
Поделиться:
Мошенники «развели» молодого надымчанина на 600 тысяч рублей Фото: pixabay.comМошенники «развели» молодого надымчанина на 600 тысяч рублей Фото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Мошенник выманил у 23-летнего жителя Надыма 671 тысячу рублей. Молодой мужчина поверил неизвестному, позвонившему по телефону. Аферист представился сотрудником службы поддержки банка и пояснил, что ими зафиксирован несанкционированный вход в мобильное приложение.

Злоумышленник порекомендовал надымчанину спасти сбережения, для этого убедил его установить на мобильный телефон другое приложение, которое давало удаленный доступ к управлению личными счетами, картами и платежами. Доверчивый мужчина так и сделал.

После этого по указанию злоумышленника он оформил кредит на свое имя в размере 750 тыс. рублей и осуществил перевод 671 тыс. рублей на номер телефона звонившего. Надымчанин осознал обман, когда злоумышленник перестал выходить на связь.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере». Ведется следствие, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Полицейские рекомендуют в затруднительной ситуации звонить по телефону горячей линии банка либо обращаться в ближайшее отделение кредитной организации лично.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Ямале педагоги и психологи обсудили проблему школьной травли
Избирательные участки на Ямале проверяют на соблюдение требований безопасности
В Ноябрьске пьяный водитель ночью устроил ДТП
АО «Транснефть – Сибирь» собрало около 800 кубометров нефтепродуктов в ходе ликвидации разлива топлива в Красноярском крае
Мошенники «развели» молодого надымчанина на 600 тысяч рублей
На избирательные участки Салехарда развозят индивидуальные средства защиты
В Ноябрьске скорую помощь все чаще вызывают к травмированным детям
В Новом Уренгое горели торговые ряды на рынке
На трассе Сургут-Салехард в ДТП пострадали два человека
В Тарко-Сале расследуют убийство, произошедшее три дня назад
Погода на Ямале 10 июня: температура воздуха поднимется до +26 градусов
В Ноябрьске нашли пропавшего два дня назад рыбака
Мошенники за неделю похитили у ямальцев почти 3 миллиона рублей
Из городов Ямала возобновляются авиарейсы в Сочи и Симферополь
В Муравленко открылась выставка в формате дополненной реальности
Ямальцу, напавшему на знакомого с бейсбольной битой, дали срок за разбой
В Новом Уренгое начали промывку сетей холодного водоснабжения
В аэропорту Нового Уренгоя задержали пассажира с наркотиками в кармане
На Ямале формируют команды экологических активистов
На Ямале скорую помощь на вызов будет отправлять робот
В Салехарде состоялся рейд по безопасности на воде
Жительница Лабытнанги отдала 22 тысячи за виртуальный диван
На Ямале скончались еще два пациента с коронавирусом
Городской пляж Салехарда готовится к открытию
В Ханымее на месте открытого корта построят культурно-досуговый центр
Все лесные пожары на Ямале потушены
Нечепуренко прокомментировала правила, которые будут действовать до конца года