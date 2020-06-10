На избирательные участки Салехарда развозят индивидуальные средства защиты

10 Июнь 2020 2020-06-10T08:31:34+03:00

Во время процедуры голосования будут соблюдены все меры безопасности

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В Салехарде сотрудники избирательной комиссии совместно с общественниками города распределили все необходимые средства защиты по участковым избирательным комиссиям. Напомним, проведение общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ назначено на 1 июля.

На сегодняшний день в Салехард в минувшую пятницу для безопасного голосования граждан поступило более 20 тысяч защитных средств: перчатки, средства дезинфекции, санитайзеры (масок более 29 тысяч).

Во время процедуры голосования будут соблюдены все меры безопасности. Ежечасно будет обеспечиваться уборка помещений для голосования, будут специальные антисептические коврики на входе и обработка ручек на дверях и иных местах.

- Когда граждане придут в период предварительного голосования, а также в сам день голосования 1 июля на свой избирательный участок, на входе им будут измерять температуру. После всех предусмотренных процедур каждый сможет безопасно проголосовать, - комментирует председатель территориальной избирательной комиссии Иван Сырков.

Стоит отметить, что каждый желающий избиратель сможет проголосовать дома, обратившись в комиссию в устной или письменной форме. К 14 избирательным участкам добавили ещё два – в окружной клинической больнице и здании аэропорта. Также досрочное голосование будет проходить 18 июня в посёлке Пельвож, который относится к территории труднодоступных и отдалённых.

ИСТОЧНИК KP.RU