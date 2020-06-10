10 Июнь 2020 2020-06-10T07:36:12+03:00

В Ноябрьске скорую помощь все чаще вызывают к травмированным детям Фото: Администрация Ноябрьска Фото: Ольга Крыльцова

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За месяц сотрудники Ноябрьской станции скорой медицинской помощи два раза оказывали помощь малышам, пострадавшим в результате поражения электрическим током. К счастью, что эти случаи прошли без серьезных последствий.

Об этом главврач ССМП Виктор Гордиенко рассказал на своей странице «ВКонтатке». Он обратился к жителям города с просьбой больше внимания уделять безопасности детей.

«Настали теплые дни, и наша служба все чаще оказывает помощь при уличных несчастных случаях с детками. Это и травмы, полученные в результате активных игр на улице и катание на велосипедах. Призываю вас, делайте все возможное, чтобы обеспечить безопасный отдых детей на улице», - отметил Виктор Гордиенко.

Одновременно он попросил родителей маленьких горожан хранить в недоступных местах лекарственные препараты, ядохимикаты и бытовую химию, все то, что может принести непоправимый вред здоровью детей. Он призывает особое внимание обратить на окна, сделав так, что бы малыш самостоятельно не смог открыть створку.

ИСТОЧНИК KP.RU