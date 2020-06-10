2020-06-10T07:36:12+03:00
Общество

В Ноябрьске скорую помощь все чаще вызывают к травмированным детям

Главврач ССМП Виктор Гордиенко обратился к горожанам с просьбой
Анна Полякова
Поделиться:
В Ноябрьске скорую помощь все чаще вызывают к травмированным детям Фото: Администрация НоябрьскаВ Ноябрьске скорую помощь все чаще вызывают к травмированным детям Фото: Администрация НоябрьскаФото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

За месяц сотрудники Ноябрьской станции скорой медицинской помощи два раза оказывали помощь малышам, пострадавшим в результате поражения электрическим током. К счастью, что эти случаи прошли без серьезных последствий.

Об этом главврач ССМП Виктор Гордиенко рассказал на своей странице «ВКонтатке». Он обратился к жителям города с просьбой больше внимания уделять безопасности детей.

«Настали теплые дни, и наша служба все чаще оказывает помощь при уличных несчастных случаях с детками. Это и травмы, полученные в результате активных игр на улице и катание на велосипедах. Призываю вас, делайте все возможное, чтобы обеспечить безопасный отдых детей на улице», - отметил Виктор Гордиенко.

Одновременно он попросил родителей маленьких горожан хранить в недоступных местах лекарственные препараты, ядохимикаты и бытовую химию, все то, что может принести непоправимый вред здоровью детей. Он призывает особое внимание обратить на окна, сделав так, что бы малыш самостоятельно не смог открыть створку.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Ямале педагоги и психологи обсудили проблему школьной травли
Избирательные участки на Ямале проверяют на соблюдение требований безопасности
В Ноябрьске пьяный водитель ночью устроил ДТП
АО «Транснефть – Сибирь» собрало около 800 кубометров нефтепродуктов в ходе ликвидации разлива топлива в Красноярском крае
Мошенники «развели» молодого надымчанина на 600 тысяч рублей
На избирательные участки Салехарда развозят индивидуальные средства защиты
В Ноябрьске скорую помощь все чаще вызывают к травмированным детям
В Новом Уренгое горели торговые ряды на рынке
На трассе Сургут-Салехард в ДТП пострадали два человека
В Тарко-Сале расследуют убийство, произошедшее три дня назад
Погода на Ямале 10 июня: температура воздуха поднимется до +26 градусов
В Ноябрьске нашли пропавшего два дня назад рыбака
Мошенники за неделю похитили у ямальцев почти 3 миллиона рублей
Из городов Ямала возобновляются авиарейсы в Сочи и Симферополь
В Муравленко открылась выставка в формате дополненной реальности
Ямальцу, напавшему на знакомого с бейсбольной битой, дали срок за разбой
В Новом Уренгое начали промывку сетей холодного водоснабжения
В аэропорту Нового Уренгоя задержали пассажира с наркотиками в кармане
На Ямале формируют команды экологических активистов
На Ямале скорую помощь на вызов будет отправлять робот
В Салехарде состоялся рейд по безопасности на воде
Жительница Лабытнанги отдала 22 тысячи за виртуальный диван
На Ямале скончались еще два пациента с коронавирусом
Городской пляж Салехарда готовится к открытию
В Ханымее на месте открытого корта построят культурно-досуговый центр
Все лесные пожары на Ямале потушены
Нечепуренко прокомментировала правила, которые будут действовать до конца года