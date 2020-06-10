В Новом Уренгое горели торговые ряды на рынке
Причина пожара и ущерб устанавливаются
В Новом Уренгое горели торговые ряды на рынке Фото: 89.mchs.gov.ru
Изменить размер текста:
В Новом Уренгое в Западной промышленной зоне на территории рынка 9 июня произошёл пожар. Сообщение о возгорании торговых рядов поступило 19:40, рассказали в ГУ МЧС России по ЯНАО.
В тушении пожара были задействованы семь человек личного состава, в распоряжении которых было две спецмашины МЧС. На ликвидацию возгорания ушло 24 минуты
Огнем повреждены ячейки торговых рядов на площади 20 квадратных метров. Причина пожара и ущерб устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU