2020-06-10T07:08:33+03:00
Происшествия

На трассе Сургут-Салехард в ДТП пострадали два человека

Травмы в перевернувшейся машине получили водитель и пассажир
Анна Полякова
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На трассе Сургут-Салехард в ДТП пострадали два человека Фото: Госавтоинспекция ЯмалаНа трассе Сургут-Салехард в ДТП пострадали два человека Фото: Госавтоинспекция Ямала
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На трассе Сургут-Салехард 9 июня перевернулся автомобиль. Авария произошла в 10.00 на 655 километре автодороги.

Как сообщили в Госавтоинспекции ЯНАО, водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением и допустил съезд в кювет, с последующим опрокидыванием. Мужчина за рулем машины не учел скорость движения, особенности и состояние транспортного средства, дорожные и метеорологические условия. В результате ДТП травмы получили водитель и пассажир.

Поданным регионального ведомства, за прошедшие сутки на дорогах автономного округа зарегистрировано 14 ДТП, в результате которых травмированы два человека. С начала 2020 года в 2243 зарегистрированных ДТП погибли 18 человек и 200 травмированы, в их числе 19 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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