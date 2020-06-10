10 Июнь 2020 2020-06-10T07:08:33+03:00

На трассе Сургут-Салехард в ДТП пострадали два человека Фото: Госавтоинспекция Ямала

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На трассе Сургут-Салехард 9 июня перевернулся автомобиль. Авария произошла в 10.00 на 655 километре автодороги.

Как сообщили в Госавтоинспекции ЯНАО, водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением и допустил съезд в кювет, с последующим опрокидыванием. Мужчина за рулем машины не учел скорость движения, особенности и состояние транспортного средства, дорожные и метеорологические условия. В результате ДТП травмы получили водитель и пассажир.

Поданным регионального ведомства, за прошедшие сутки на дорогах автономного округа зарегистрировано 14 ДТП, в результате которых травмированы два человека. С начала 2020 года в 2243 зарегистрированных ДТП погибли 18 человек и 200 травмированы, в их числе 19 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU