2020-06-10T06:41:01+03:00
Происшествия

В Тарко-Сале расследуют убийство, произошедшее три дня назад

Гость забил до смерти хозяина квартиры
Анна Полякова
Поделиться:
В Тарко-Сале расследуют убийство, произошедшее три дня назадВ Тарко-Сале расследуют убийство, произошедшее три дня назадФото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

В Тарко-Сале задержали подозреваемого в убийстве, произошедшем 7 июня. Ему предъявлено обвинение по статье о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека.

По предварительным данным, в ночь на 7 июня в доме по ул.Республики г. Тарко-Сале во время пьянки между хозяином квартиры и его гостем возник конфликт. Пришедший жестоко избил оппонента. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Как сообщает СУ СКР по ЯНАО, сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Новом Уренгое горели торговые ряды на рынке
На трассе Сургут-Салехард в ДТП пострадали два человека
В Тарко-Сале расследуют убийство, произошедшее три дня назад
Погода на Ямале 10 июня: температура воздуха поднимется до +26 градусов
В Ноябрьске нашли пропавшего два дня назад рыбака
Мошенники за неделю похитили у ямальцев почти 3 миллиона рублей
Из городов Ямала возобновляются авиарейсы в Сочи и Симферополь
В Муравленко открылась выставка в формате дополненной реальности
Ямальцу, напавшему на знакомого с бейсбольной битой, дали срок за разбой
В Новом Уренгое начали промывку сетей холодного водоснабжения
В аэропорту Нового Уренгоя задержали пассажира с наркотиками в кармане
На Ямале формируют команды экологических активистов
На Ямале скорую помощь на вызов будет отправлять робот
В Салехарде состоялся рейд по безопасности на воде
Жительница Лабытнанги отдала 22 тысячи за виртуальный диван
На Ямале скончались еще два пациента с коронавирусом
Городской пляж Салехарда готовится к открытию
В Ханымее на месте открытого корта построят культурно-досуговый центр
Все лесные пожары на Ямале потушены
Нечепуренко прокомментировала правила, которые будут действовать до конца года