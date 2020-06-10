В Тарко-Сале расследуют убийство, произошедшее три дня назад
Гость забил до смерти хозяина квартиры
В Тарко-Сале расследуют убийство, произошедшее три дня назадФото: Ольга Крыльцова
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В Тарко-Сале задержали подозреваемого в убийстве, произошедшем 7 июня. Ему предъявлено обвинение по статье о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека.
По предварительным данным, в ночь на 7 июня в доме по ул.Республики г. Тарко-Сале во время пьянки между хозяином квартиры и его гостем возник конфликт. Пришедший жестоко избил оппонента. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.
Как сообщает СУ СКР по ЯНАО, сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
ИСТОЧНИК KP.RU