10 Июнь 2020 2020-06-10T06:41:01+03:00

В Тарко-Сале расследуют убийство, произошедшее три дня назад Фото: Ольга Крыльцова

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В Тарко-Сале задержали подозреваемого в убийстве, произошедшем 7 июня. Ему предъявлено обвинение по статье о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека.

По предварительным данным, в ночь на 7 июня в доме по ул.Республики г. Тарко-Сале во время пьянки между хозяином квартиры и его гостем возник конфликт. Пришедший жестоко избил оппонента. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Как сообщает СУ СКР по ЯНАО, сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU