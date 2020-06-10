10 Июнь 2020 2020-06-10T05:21:23+03:00

Погода на Ямале 10 июня: температура воздуха поднимется до +26 градусов Фото: pixabay.com

Почти повсеместно пройдут дожди с грозами

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В среду, 10 июня, по прогнозам метеорологов, в Салехарде +19 градусов, малооблачно, дождь начнется ближе к ночи, ветер южный 2 м/с.

В Ноябрьске + 26 градусов, переменная облачность, в средине дня – дождь с грозой, ветер западный 6 м/с.

В Новом Уренгое +21 градус, днем дождь, гроза, ветер западный 10 м/с.

В Надыме +25 градусов, облачно, дождь, гроза – в течение дня, ветер северо-западный 9 м/с.

В Губкинском +25 градусов, дождь, гроза, ветер юго-западный 6 м/с.

В Тарко-Сале +23 градуса, дождь к вечеру усилится, ветер юго-западный 7 м/с.

В Муравленко +26 градусов, переменная облачность – до обеда, во второй половине дня – дождь, гроза. Ветер западный 7 м/с.

В Лабытнанги +19 градусов, солнечно, без осадков, ветер северо-западный 6 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU